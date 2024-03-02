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«Победа будет за нами». Игрок «Спартака» Бабич — о матче сборной Сербии с Россией

«Победа будет за нами». Игрок «Спартака» Бабич — о матче сборной Сербии с Россией
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Центральный защитник сборной Сербии и московского «Спартака» Срджан Бабич поделился ожиданиями от товарищеского матча сербской национальной команды с Россией, который состоится 21 марта.

«Не могу дождаться! Постоянно говорю спартаковским сборникам, что Сербия победит, но они категорически не согласны (смеётся). А я-то уверен: победа будет за нами. Больше всех спорит Соболев. Каждый день говорит мне: «Подготовь себя к 24 марта!» Отвечаю, что прекрасно готов и жду его на поле (смеётся). Думаю, будет круто. Матч пройдёт в Москве, где я сейчас живу. Ощущение, будто сыграю дома», — приводит слова Бабича Sport24.

Напомним, товарищеский матч сборной России с Сербией пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Начало игры запланировано на 20:00 мск. Также в марте российская национальная команда сыграет с Парагваем. Встреча состоится 25 марта.

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