«Победа будет за нами». Игрок «Спартака» Бабич — о матче сборной Сербии с Россией

Центральный защитник сборной Сербии и московского «Спартака» Срджан Бабич поделился ожиданиями от товарищеского матча сербской национальной команды с Россией, который состоится 21 марта.

«Не могу дождаться! Постоянно говорю спартаковским сборникам, что Сербия победит, но они категорически не согласны (смеётся). А я-то уверен: победа будет за нами. Больше всех спорит Соболев. Каждый день говорит мне: «Подготовь себя к 24 марта!» Отвечаю, что прекрасно готов и жду его на поле (смеётся). Думаю, будет круто. Матч пройдёт в Москве, где я сейчас живу. Ощущение, будто сыграю дома», — приводит слова Бабича Sport24.

Напомним, товарищеский матч сборной России с Сербией пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Начало игры запланировано на 20:00 мск. Также в марте российская национальная команда сыграет с Парагваем. Встреча состоится 25 марта.