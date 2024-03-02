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«Севилья» — «Реал Сосьедад»: текстовая онлайн-трансляция матча Ла Лиги начнётся в 16:00

«Севилья» — «Реал Сосьедад»: текстовая онлайн-трансляция матча Ла Лиги начнётся в 16:00
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Сегодня, 2 марта, состоится матч 27-го тура испанской Примеры, в котором встретятся «Севилья» и «Реал Сосьедад». Игра пройдёт на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье. Матч начнётся в 16:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Испания - Примера . 27-й тур
02 марта 2024, суббота. 16:00 МСК
Севилья
Севилья
Не начался
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После 26 туров чемпионата Испании «Севилья» набрала 24 очка и занимает 17-е место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в Ла Лиге «Реал Сосьедад» заработал 40 очков и расположился на седьмой строчке.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 14-го тура испанской Примеры. В той игре «Реал Сосьедад» одержал победу со счётом 2:1. В составе клуба из Сан-Себастьяна голами отметились Марко Дмитрович и Умар Садик. В составе «Севильи» гол забил Юссеф Эн-Несири.

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