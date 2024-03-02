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Де Дзерби — об Ансу Фати: ему нужно больше верить в себя

Де Дзерби — об Ансу Фати: ему нужно больше верить в себя
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Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби рассказал о состоянии полузащитника Ансу Фати.

«Ему нужно больше верить в себя. Он чувствительный парень, хороший парень, и часть моей работы заключается в том, чтобы помочь игрокам поверить в себя, проявить все свои качества, а не какую-то их часть. Он должен выкладываться на 100% каждый день», — приводит слова главного тренера журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, Ансу Фати является воспитанником «Барселоны», в системе которой он находится с 2012 года. Полузащитник выступает за английский клуб на правах годичной аренды.

В нынешнем сезоне полузащитник провёл за «Брайтон» 22 матча, в которых отметился четырьмя забитыми мячами, а также одной голевой передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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