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Головин: у «Монако» получилось дать бой «ПСЖ». Мы были ближе к победе

Головин: у «Монако» получилось дать бой «ПСЖ». Мы были ближе к победе
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Атакующий полузащитник «Монако» Александр Головин поделился мнением о минувшем матче 24-го тура французской Лиги 1 с «ПСЖ» (0:0), в котором российский футболист провёл на поле все 90 минут.

Франция - Лига 1 . 24-й тур
01 марта 2024, пятница. 23:00 МСК
Монако
Монако
Окончен
0 : 0
ПСЖ
Париж

«Хорошая динамичная игра, высокие скорости, достаточно много моментов. Надо сказать, что здорово сыграли вратари. Наверное, они были лучшими в своих командах в этом матче. Хотя считаю, что мы на свой гол наиграли: была перекладина у Бен-Йеддера и его же отменённый гол, у меня был великолепный момент на добивании. В той ситуации всё сделал правильно, но чуть не повезло. В принципе, одно очко мы в любом случае приобрели, хотя, безусловно, могли бы больше. Конечно, есть ощущение, что победа была совсем рядом. Однако нам точно не в чем упрекнуть себя, двигаемся дальше.

Получилось ли дать бой «ПСЖ», как говорил перед игрой? Однозначно да. Более того, повторюсь, что мы были намного ближе к победе.

Как чувствовал себя на позиции опорного полузащитника? Действительно в этом матче приходилось больше сосредоточиться на оборонительных действиях. Не скажу, что это прям мой козырь, всё-таки привык действовать с акцентом на атаку, созидать, обострять, но в этой игре была немного другая задача. Если это приносит пользу команде, никаких проблем в этом не вижу», — сказал Головин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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