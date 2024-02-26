Головин: постараемся дать бой «ПСЖ». У «Монако» серия с прямыми конкурентами

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал победу своей команды в матче 23-го тура французской Лиги 1 с «Лансом» (3:2), а также поделился мыслями о предстоящем матче с «ПСЖ», который состоится 1 марта (23:00 мск).

«Получилась очень эмоциональная, открытая игра с большим количеством голевых моментов. Так вышло, что и мы, и соперник в этом матче больше преуспели в атаке и созидании, чем в обороне. Обычно такие матчи запоминаются и нравятся болельщикам. В каких-то моментах повезло нам, где-то удача была на стороне соперника. Тут можно вспомнить и наш незабитый пенальти.

Очень хорошо, что в итоге мы смогли выиграть и набрать три очка. Какие ожидания от игры с «ПСЖ» в следующем туре? Пока особо никаких. Будем готовиться как обычно. Тем более у нас сейчас идут такие матчи, когда соперниками являются прямые конкуренты по таблице. Не так давно была «Ницца», теперь «Ланс», в пятницу будет «ПСЖ». Интересная серия. Две игры мы выиграли. Правда, уступили «Тулузе». Надеюсь, с парижанами сыграем удачно. Понятно, что это серьёзный соперник, они не просто так с приличным отрывом лидируют в чемпионате. Но мы играем дома, постараемся дать бой и порадовать болельщиков», — сказал Головин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.