Геннадий Орлов: «Днепр» играл договорные матчи, чтобы Протасов забил много голов

Известный комментатор и журналист, бывший игрок «Зенита» и ленинградского «Динамо» Геннадий Орлов, которому сегодня, 2 марта, исполняется 79 лет, рассказал, что в 1983 году «Днепр» проводил договорные матчи.

«Я сейчас расскажу один случай — ещё никому не рассказывал. «Днепр» в 1983 году впервые стал чемпионом СССР. У них была хорошая команда — Протасов, Литовченко, другие ребята. И вдруг кому-то пришла в голову идея: почему бы нашему футболисту не получить «Золотую бутсу»?

Начали играть договорные матчи, чтобы он забил много голов. Если «Днепр» играл 2:2 или 3:3, то один или два мяча обязательно Протасов забивал. И я в репортаже с матча «Зенит» — «Днепр» намекнул на это. Через неделю звонит мой телевизионный руководитель Иваницкий: «С завода «Южмаш» пришло письмо против тебя — 300 подписей, возмущены, что ты навёл клевету на Олега Протасова». Естественно, я заволновался. Потом узнал, кто помог это сделать. Оглянись вокруг себя. И где-то неделю спустя Никита Палыч Симонян даёт интервью.

И Симонян выдал тогда фразу: «Мы такие голы не забивали». И всё, вся шумиха стихла. Мы до сих пор с Никитой Палычем общаемся, хоть он уже совсем слабо видит. И я ему как-то признался: «Вы знаете, что спасли меня невольно?» А он мне рассказал, что киевляне в сборной потом шпыняли Протасова: «Ну что ты, бомбардир?» Он с этим жил, понимаешь? Но я же мог пострадать», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.