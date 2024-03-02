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Алдонин: во главе угла у ЦСКА стоит результат, но в игре с «Оренбургом» он неутешительный

Алдонин: во главе угла у ЦСКА стоит результат, но в игре с «Оренбургом» он неутешительный
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Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал ничейный исход в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги между армейцами и «Оренбургом». Встреча 2 марта прошла в Москве и завершилась со счётом 1:1.

МИР Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2024, суббота. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
Оренбург
Оренбург
1:0 Мусаев – 81'     1:1 Перес – 90+4'    

«По результату пока ничего не меняется. Матчи, в которых надо набирать три очка, по сути отдают. В домашнем матче одного гола может быть недостаточно. Но все понимают, что весенний футбол — пока не до зрелищности. Во главе угла стоит результат, но он неутешительный.

Что касается «Оренбурга», то команда дала бой. Может быть, их гол выглядел несколько случайным. Я не увидел там целенаправленного движения, а получилось под перекладину. Красиво, но случайно. ЦСКА нужно добавлять в атаке, особенно в домашних матчах. Это уже далеко не первый раз, когда команда ведёт в счёте, но в итоге упускает победу», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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