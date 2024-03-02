Алдонин: во главе угла у ЦСКА стоит результат, но в игре с «Оренбургом» он неутешительный

Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал ничейный исход в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги между армейцами и «Оренбургом». Встреча 2 марта прошла в Москве и завершилась со счётом 1:1.

«По результату пока ничего не меняется. Матчи, в которых надо набирать три очка, по сути отдают. В домашнем матче одного гола может быть недостаточно. Но все понимают, что весенний футбол — пока не до зрелищности. Во главе угла стоит результат, но он неутешительный.

Что касается «Оренбурга», то команда дала бой. Может быть, их гол выглядел несколько случайным. Я не увидел там целенаправленного движения, а получилось под перекладину. Красиво, но случайно. ЦСКА нужно добавлять в атаке, особенно в домашних матчах. Это уже далеко не первый раз, когда команда ведёт в счёте, но в итоге упускает победу», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.