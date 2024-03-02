«Ленинградец» и «КАМАЗ» не выявили сильнейшего в матче 21-го тура Первой лиги

Завершился матч 21-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «Ленинградец» и «КАМАЗ» из Набережных Челнов. Игра проходила на стадионе «Рощино-Арена» в Рощино. В качестве главного арбитра встречи выступил Владимир Фалов из Москвы. Матч завершился со счётом 0:0.

Таким образом, после 21 тура Первой лиги «Ленинградец» набрал 24 очка и занимает 14-е место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в этом соревновании «КАМАЗ» заработал 26 очков и расположился на 11-й строчке.

В следующем туре «Ленинградец» проведёт матч с махачкалинским «Динамо». Игра состоится 10 марта в 16:00 мск. В 22-м туре Первой лиги «КАМАЗ» сыграет с «Нефтехимиком». Встреча пройдёт восьмого марта и начнётся в 16:15 мск.