Зарема Салихова: всё чаще возникает мысль: «А тем ли мы оставили «Спартак»?»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, раскритиковала новое руководство красно-белых.

«Менеджеры Лукойла очень красиво и правдоподобно рассказывали, что их цель – не ручное управление спортивным блоком и тренерским штабом, выработали стратегию повышения эффективности управления, для этого избрали новый совет директоров и назначили новых менеджеров. Коллегиальное управление будет осуществляться с учётом мнения футбольных экспертов. Самое главное, неограниченные финансовые вливания как в трансферы, так и на деятельность всего клуба.

В итоге на март 2024:

1) поле не готово;

2) конфликт с капитаном команды;

3) лучший игрок не с командой;

4) тренер кидает команду в самой сложной принципиальной игре сезона;

5) в медиа поле клуб перестал быть дерзким, смелым, а стал лишь филиалом пресс-службы Лукойла;

6) благотворительный фонд «Спартак детям» закрыт, а новый не создан до сих пор;

7) простили долги Газизову по всем выигранным судам. Зачем?

Сезон ещё не закончен, всё чаще возникает мысль: «А тем ли мы оставили клуб?» – приводит слова Салиховой Metaratings.

Напомним, в августе 2022 года «Лукойл» объявил о приобретении 100% акций футбольного клуба «Спартак» и стадиона «Открытие Банк Арена». Компания является генеральным спонсором красно-белых более 20 лет. По причине этих изменений Леонид Федун покинул пост президента «Спартака», который занимал 18 лет. Под его руководством красно-белые выигрывали чемпионат, Кубок и Суперкубок страны.

Сегодня, 2 марта, состоится матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся санкт-петербургский «Зенит» и московский «Спартак». Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)». В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Карасёв. Матч начнётся в 19:30 мск.

После 19 туров чемпионата России «Зенит» набрал 36 очков и занимает второе место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в РПЛ «Спартак» заработал 30 очков и расположился на пятой строчке.