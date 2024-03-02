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Валенсия — Реал Мадрид. Прямая трансляция
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23:00 Мск
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«Валенсия» – «Реал» Мадрид: текстовая онлайн-трансляция матча Примеры начнётся в 23:00

«Валенсия» – «Реал» Мадрид: текстовая онлайн-трансляция матча Примеры начнётся в 23:00
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В субботу, 2 марта, состоится матч 27-го тура испанской Ла Лиги между «Валенсией» и мадридским «Реалом». Команды сыграют на стадионе «Месталья» в Валенсии. Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Хесусом Хиль Мансано. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Испания - Примера . 27-й тур
02 марта 2024, суббота. 23:00 МСК
Валенсия
Валенсия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

В двух матчах внутреннего первенства сезона-2022/2023 «Реал» Мадрид и «Валенсия» обменялись победами. В 17-м туре сильнее оказались подопечные Карло Анчелотти (2:0), а 35-й тур остался за «Валенсией» (1:0).

В первом круге текущего сезона мадридцы разгромили соперника со счётом 5:1.

После 26 туров чемпионата Испании нынешнего сезона мадридский «Реал» занимает первое место, набрав 65 очков. «Валенсия» располагается на девятой строчке, имея на счету 36 очков.

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