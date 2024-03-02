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Гендиректор «Балтики» оценил зимнюю трансферную кампанию клуба

Гендиректор «Балтики» оценил зимнюю трансферную кампанию клуба
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Генеральный директор «Балтики» Равиль Измайлов высказался о трансферной кампании калининградской команды в зимнее трансферное окно.

«Очевидно, что давать оценки можно будет только по завершении сезона, когда будет понятно, какое место мы займём, и когда увидим новичков в деле. В это трансферное окно, однозначно, нам удалось подписать тех футболистов, которые смогут помочь команде здесь и сейчас. Но вместе с тем не всё запланированное удалось реализовать, некоторые футболисты сорвались в последний момент», – приводит слова Измайлова
Metaratings.

Как информирует интернет-портал Transfermarkt, калининградский клуб установил собственный трансферный рекорд, потратив на 11 новых футболистов по ходу зимнего трансферного окна € 3,65 млн.

Напомним, после 18 туров чемпионата России «Балтика» набрала 13 очков и занимает 15-е место.

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