Таранов: ЦСКА не хватает концовки, в игре с «Оренбургом» упустили хорошую возможность

Бывший футболист московского ЦСКА Иван Таранов прокомментировал ничейный результат в матче 19-го тура РПЛ между армейцами и «Оренбургом».

«Не хватает концовки. Не хватает, чтобы додавить и удержать созданное преимущество. Это самая большая проблема у ЦСКА на сегодняшний день. Трудно сейчас оценивать игру, потому что чемпионат только возобновился. Сейчас тяжёлые поля, особенно в Москве, поэтому показывать хорошую игру сейчас сложно. Но по результату обидно, что упустили хорошую возможность заработать три очка», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

ЦСКА находится на седьмой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 29 очков в 19 проведённых матчах. «Оренбург» располагается на 14-й позиции с 16 очками после аналогичного количества встреч.