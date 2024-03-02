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Таранов: ЦСКА не хватает концовки, в игре с «Оренбургом» упустили хорошую возможность

Таранов: ЦСКА не хватает концовки, в игре с «Оренбургом» упустили хорошую возможность
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Бывший футболист московского ЦСКА Иван Таранов прокомментировал ничейный результат в матче 19-го тура РПЛ между армейцами и «Оренбургом».

МИР Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2024, суббота. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
Оренбург
Оренбург
1:0 Мусаев – 81'     1:1 Перес – 90+4'    

«Не хватает концовки. Не хватает, чтобы додавить и удержать созданное преимущество. Это самая большая проблема у ЦСКА на сегодняшний день. Трудно сейчас оценивать игру, потому что чемпионат только возобновился. Сейчас тяжёлые поля, особенно в Москве, поэтому показывать хорошую игру сейчас сложно. Но по результату обидно, что упустили хорошую возможность заработать три очка», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

ЦСКА находится на седьмой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 29 очков в 19 проведённых матчах. «Оренбург» располагается на 14-й позиции с 16 очками после аналогичного количества встреч.

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