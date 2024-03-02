Александр Мостовой: «Спартак» без Абаскаля не проиграл «Зениту» — что он есть, что его нет

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказался о матче 19-го тура чемпионата России «Зенит» — «Спартак» (0:0).

«Матч «Зенит» — «Спартак» не разочаровал. Всё, что я говорил, так и произошло. Я говорил, что, если «Спартак» проиграет, то с разницей в один мяч, а скорее всего не проиграет. Все после перерыва в хорошем физическом состоянии и поэтому шансы одинаковы. «Спартак» хорошо играл от обороны, не сказать, что что-то создал, хотя в конце был хороший момент. Так что интрига как была, так и остаётся.

«Спартак» без Абаскаля не проиграл. Какая разница, что он есть, что его нет. Непонятно, почему он уехал, ведь он мог остаться на трибуне. Я ещё перед игрой говорил, если «Спартак» победит, то Абаскаля тогда вообще надо убирать», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.