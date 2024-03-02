Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Валенсия — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Мостовой: «Спартак» без Абаскаля не проиграл «Зениту» — что он есть, что его нет

Александр Мостовой: «Спартак» без Абаскаля не проиграл «Зениту» — что он есть, что его нет
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказался о матче 19-го тура чемпионата России «Зенит» — «Спартак» (0:0).

МИР Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2024, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва

«Матч «Зенит» — «Спартак» не разочаровал. Всё, что я говорил, так и произошло. Я говорил, что, если «Спартак» проиграет, то с разницей в один мяч, а скорее всего не проиграет. Все после перерыва в хорошем физическом состоянии и поэтому шансы одинаковы. «Спартак» хорошо играл от обороны, не сказать, что что-то создал, хотя в конце был хороший момент. Так что интрига как была, так и остаётся.

«Спартак» без Абаскаля не проиграл. Какая разница, что он есть, что его нет. Непонятно, почему он уехал, ведь он мог остаться на трибуне. Я ещё перед игрой говорил, если «Спартак» победит, то Абаскаля тогда вообще надо убирать», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Игнатов упустил шанс принести победу «Спартаку»! А «Зенит» остался на втором месте!
Игнатов упустил шанс принести победу «Спартаку»! А «Зенит» остался на втором месте!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android