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Зенит — Спартак: онлайн-трансляция матча 19-го тура РПЛ, где смотреть онлайн, видео, 2 марта 2024

«Зенит» против «Спартака» — матч тура в РПЛ! Прервут ли красно-белые ужасную серию? LIVE
Кирилл Закатченко Никита Паглазов
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Онлайн матча «Зенит» — «Спартак»
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Московская команда не побеждает в Петербурге с 2012 года.

Первый весенний тур в РПЛ порадует интригующим матчем. «Зенит» против «Спартака» — будет жарко!

МИР Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2024, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Зенит» брал золото РПЛ в течение пяти предыдущих лет, но сейчас находится на втором месте в таблице. Впрочем, отставание от лидера составляет всего два очка. Зимой многократный чемпион России потратил на новичков почти € 30 млн и укрепил почти все линии. «Спартак» взял только нападающего Манфреда Угальде, но заплатил за него € 13 млн.

Поездка в Санкт-Петербург — сплошной кошмар для «Спартака». Красно-белые не обыгрывали «Зенит» на выезде больше 10 лет, а именно с весны 2012-го. В последних трёх матчах в Петербурге (речь об РПЛ) сине-бело-голубые суммарно отгрузили сопернику 13 мячей. Задача «Спартака» осложняется ещё и тем, что придётся играть без Квинси Промеса, который вляпался в ещё один скандал.

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