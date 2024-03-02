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«Штутгарт» обыграл «Вольфсбург» в выездном матче Бундеслиги

«Штутгарт» обыграл «Вольфсбург» в выездном матче Бундеслиги
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Завершился матч 24-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Вольфсбург» и «Штутгарт». Команды играли на стадионе «Фольксваген-Арена» в Вольфсбурге (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе со Беньямином Брандом. «Штутгарт» одержал победу со счётом 3:2.

Германия - Бундеслига . 24-й тур
02 марта 2024, суббота. 20:30 МСК
Вольфсбург
Вольфсбург
Окончен
2 : 3
Штутгарт
Штутгарт
0:1 Гирасси – 14'     1:1 Мехле – 50'     1:2 Гирасси – 54'     1:3 Вагноман – 78'     2:3 Нмеча – 83'    

На 14-й минуте отличился нападающий гостей Серу Гирасси. На 50-й минуте защитник «Вольфсбурга» Йоаким Мехле сравнял счёт. Через четыре минуты Серу Гирасси реализовал пенальти. На 78-й минуте голом отметился защитник гостей Йоша Вагноман. Через пять минут нападающий хозяев Лукас Нмеча отыграл один мяч.

«Штутгарт» занимает третье место в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2023/2024. Команда набрала 50 очкрв после 24 матчей. «Вольфсбург» находится на 13-й строчке, заработав 25 очков. Турнирную таблицу чемпионата Германии возглавляет «Байер» (61).

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