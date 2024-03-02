«Штутгарт» обыграл «Вольфсбург» в выездном матче Бундеслиги

Завершился матч 24-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Вольфсбург» и «Штутгарт». Команды играли на стадионе «Фольксваген-Арена» в Вольфсбурге (Германия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе со Беньямином Брандом. «Штутгарт» одержал победу со счётом 3:2.
На 14-й минуте отличился нападающий гостей Серу Гирасси. На 50-й минуте защитник «Вольфсбурга» Йоаким Мехле сравнял счёт. Через четыре минуты Серу Гирасси реализовал пенальти. На 78-й минуте голом отметился защитник гостей Йоша Вагноман. Через пять минут нападающий хозяев Лукас Нмеча отыграл один мяч.
«Штутгарт» занимает третье место в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2023/2024. Команда набрала 50 очкрв после 24 матчей. «Вольфсбург» находится на 13-й строчке, заработав 25 очков. Турнирную таблицу чемпионата Германии возглавляет «Байер» (61).
- 2 марта 2024
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