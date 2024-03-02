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«Астон Вилла» вырвала победу у «Лутона» в концовке матча АПЛ

«Астон Вилла» вырвала победу у «Лутона» в концовке матча АПЛ
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Завершился матч 27-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Лутон Таун» и «Астон Вилла». Команды играли на стадионе «Кенилворт Роуд» в Лутоне (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. «Астон Вилла» одержала победу со счётом 3:2.

Англия - Премьер-лига . 27-й тур
02 марта 2024, суббота. 20:30 МСК
Лутон Таун
Лутон
Окончен
2 : 3
Астон Вилла
Бирмингем
0:1 Уоткинс – 24'     0:2 Уоткинс – 38'     1:2 Чонг – 66'     2:2 Моррис – 72'     2:3 Динь – 89'    

В первом тайме дубль оформил нападающий «Астон Виллы» Олли Уоткинс. На 66-й минуте полузащитник Тахит Чонг отыграл один мяч «Лутона». Через шесть минут нападающий хозяев Карлтон Моррис сравнял счёт. Победу гостям принёс защитник Лука Динь, который отличился на 89-й минуте.

«Астон Вилла» занимает четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 55 очков за 27 матчей. «Лутон Таун» находится на 18-й строчке, заработав 20 очков. Турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет «Ливерпуль» (63).

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