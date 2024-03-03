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«Реал» добыл ничью в матче с «Валенсией» благодаря дублю Винисиуса

«Реал» добыл ничью в матче с «Валенсией» благодаря дублю Винисиуса
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Только что закончился матч 27-го тура испанской Ла Лиги между «Валенсией» и мадридским «Реалом». Команды сыграли на стадионе «Месталья» в Валенсии. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Хесусом Хиль Мансано. Стартовый свисток прозвучал 2 марта в 23:00 мск. Игра завершилась ничейным результатом — 2:2.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Испания - Примера . 27-й тур
02 марта 2024, суббота. 23:00 МСК
Валенсия
Валенсия
Окончен
2 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Дуро – 27'     2:0 Яремчук – 30'     2:1 Винисиус Жуниор – 45+5'     2:2 Винисиус Жуниор – 76'    
Удаления: нет / Беллингем – 90+10'

Хозяева активно начали игру. И уже к 30-й минуте они создали себе задел в два мяча. Сначала на 27-й минуте Уго Дуро открыл счёт на табло. А спустя три минуты валенсийцы усилиями Романа Яремчука удвоили превосходство.

Гости сумели вернуться в игру в компенсированное к первому тайму время — мадридцы сократили отставание в счёте благодаря голу Винисиуса Жуниора. На 76-й минуте бразилец оформил дубль и восстановил равновесие на табло.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

После 27 туров чемпионата Испании нынешнего сезона мадридский «Реал» занимает первое место, набрав 66 очков. «Валенсия» располагается на девятой строчке, имея на счету 37 очков.

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