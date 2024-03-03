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«Реал» о скандальном матче с «Валенсией»: беспрецедентное решение судьи помешало победить

«Реал» о скандальном матче с «Валенсией»: беспрецедентное решение судьи помешало победить
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«Реал» на официальном сайте опубликовал отчёт о скандальном матче 27-го тура чемпионата Испании с «Валенсией».

Испания - Примера . 27-й тур
02 марта 2024, суббота. 23:00 МСК
Валенсия
Валенсия
Окончен
2 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Дуро – 27'     2:0 Яремчук – 30'     2:1 Винисиус Жуниор – 45+5'     2:2 Винисиус Жуниор – 76'    
Удаления: нет / Беллингем – 90+10'

«Беспрецедентное решение арбитра помешало «Реалу» одержать победу на «Месталье», — говорится в заголовке материала на официальном сайте мадридского клуба.

Напомним, в конце матча при последней атаке «Реал» забил гол, однако арбитр встречи дал свисток об окончании встречи за несколько секунд до подачи и не засчитал взятие ворот.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

После 27 туров чемпионата Испании нынешнего сезона мадридский «Реал» занимает первое место, набрав 66 очков. «Валенсия» располагается на девятой строчке, имея на счету 37 очков.

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