Каррагер резко высказался о шансах «МЮ» прекратить доминацию «Ман Сити» в АПЛ

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер рассказал, при каких условиях «Манчестер Юнайтед» сможет вернуть лидерство в английском футболе.

«Манчестер Юнайтед» может забыть о том, чтобы сбросить с вершины «Манчестер Сити», пока Пеп Гвардиола остаётся в английском футболе.

«Юнайтед» может сменить владельцев, найти лучшего исполнительного и спортивного директоров в мире, обновить скаутинговый отдел, перестроить «Олд Траффорд» и назначить лучшего тренера со времен сэра Алекса Фергюсона. Это не имеет значения. Пока Гвардиола здесь, «Сити» не о чем волноваться.

«Юнайтед» никогда не станет самым доминирующим клубом в своём городе, не говоря уже обо всей стране, пока в «Сити» не поменяется тренер», – цитирует Каррагера The Telegraph.

Напомним, сегодня, 3 марта в рамках очередного тура АПЛ «Ман Сити» сыграет с «МЮ».