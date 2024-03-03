Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетико Мадрид — Реал Бетис. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Каррагер резко высказался о шансах «МЮ» прекратить доминацию «Ман Сити» в АПЛ

Каррагер резко высказался о шансах «МЮ» прекратить доминацию «Ман Сити» в АПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер рассказал, при каких условиях «Манчестер Юнайтед» сможет вернуть лидерство в английском футболе.

«Манчестер Юнайтед» может забыть о том, чтобы сбросить с вершины «Манчестер Сити», пока Пеп Гвардиола остаётся в английском футболе.

«Юнайтед» может сменить владельцев, найти лучшего исполнительного и спортивного директоров в мире, обновить скаутинговый отдел, перестроить «Олд Траффорд» и назначить лучшего тренера со времен сэра Алекса Фергюсона. Это не имеет значения. Пока Гвардиола здесь, «Сити» не о чем волноваться.

«Юнайтед» никогда не станет самым доминирующим клубом в своём городе, не говоря уже обо всей стране, пока в «Сити» не поменяется тренер», – цитирует Каррагера The Telegraph.

Напомним, сегодня, 3 марта в рамках очередного тура АПЛ «Ман Сити» сыграет с «МЮ».

Материалы по теме
Дерби Манчестера и Головин против Мбаппе. 10 главных матчей 1-3 марта
Рейтинг
Дерби Манчестера и Головин против Мбаппе. 10 главных матчей 1-3 марта
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android