Дерби Манчестера и Головин против Мбаппе. 10 главных матчей 1-3 марта

Сегодня пятница! Что это значит? Правильно, наступил футбольный уикенд! Впереди много крутых матчей, так что давайте изучим их расписание и в порядке рейтинга выберем лучшие. По РПЛ, кстати, у нас есть отдельный текст. Там тоже хватает интересных афиш.

Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.