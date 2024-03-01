Дерби Манчестера и Головин против Мбаппе. 10 главных матчей 1-3 марта

Сегодня пятница! Что это значит? Правильно, наступил футбольный уикенд! Впереди много крутых матчей, так что давайте изучим их расписание и в порядке рейтинга выберем лучшие. По РПЛ, кстати, у нас есть отдельный текст. Там тоже хватает интересных афиш.
Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»: воскресенье, 3 марта, 18:30
Интрига: притормозят ли «дьяволы» команду Пепа?
Вероятно, самый статусный матч выходных. Пусть «МЮ» уже давно не тот и далёк даже от попадания в четвёрку лучших (отставание в семь очков), менее принципиальным от этого дерби Манчестера не становится. Для «Сити» всегда приятно обыграть ненавистных соседей, на каком бы месте они ни торчали. В последней личной встрече парни Гвардиолы организовали вынос на «Олд Траффорд» (3:0), а что они сотворят с «Юнайтед» дома, не хочется и вспоминать (6:3). Тут не к месту ещё и травма Расмуса Хойлунда, без которого «Ман Юнайтед» еле-еле прошёл в Кубке Англии «Ноттингем Форест» (1:0). Маркус Рашфорд в центре нападения — забавный аттракцион. Но что, если он вдруг выстрелит в самый нужный момент?
«ПСЖ» — «Монако»: пятница, 1 марта, 23:00
Интрига: забьёт ли Головин парижанам вновь?
Матчи с «ПСЖ» — самые важные для всех французских команд. Когда ещё проверишь себя на фоне таких героев, как Килиан Мбаппе, Усман Дембеле, Маркиньос и многих других? Александр Головин, кстати, в таких противостояниях весьма успешен: и забивал (причём дважды), и отдавал ассист. Почему бы россиянину не отличиться вновь? К тому же в нынешнем сезоне парижане просто играют в своё удовольствие, так как конкуренции в Лиги 1 у них никакой нет (+11 очков от второго места). Кто лучше настроится, «ПСЖ» на «Монако» или «Монако» на «ПСЖ», понять несложно. Да и турнирной мотивации у монегасков хоть отбавляй: они идут в плотной группе из соискателей медалей (четыре команды разделяют пять очков). Будет интересно.
«Наполи» — «Ювентус»: воскресенье, 3 марта, 22:45
Интрига: «Наполи» окончательно вернулся?
Сначала неаполитанцы победили только в одном матче из шести последних во всех турнирах. А потом взяли и вынесли «Сассуоло» с разницей в пять мячей (6:1). Да, уровень соперника не был космическим, но мы увидели связку Хвича – Осимхен будто бы лучшего образца чемпионского сезона: грузин оформил 2+1, а нигериец — 3+1. Возвращение произошло крайне вовремя, потому что впереди разборка с «Ювентусом». Но вдруг это просто разовая вспышка в унылом сезоне, где чемпион превратился в середняка? Проверка туринцами должна ответить на данный вопрос. Пусть «Юве» в последних матчах и не так хорош (одна победа в пяти встречах).
«Лацио» — «Милан»: пятница, 1 марта, 22:45
Интрига: подтянутся ли миланцы к «Ювентусу»?
«Ювентус» весь сезон конкурировал с одной миланской командой, но теперь она оторвалась на 12 очков. Поэтому конкурент появился другой — уже в борьбе за серебро. «Милан» подобрался к «Юве» на расстояние четырёх очков. Вот только впереди встреча с «Лацио», который вообще-то близок к проходу «Баварии» в плей-офф ЛЧ. Римляне цепляются за еврокубковую зону и будут максимально нацелены на результат — иначе есть вероятность слишком далеко отпустить «Аталанту» с «Ромой». А как лациале не любят уступать соседям, не нужно даже и уточнять. Тем более «Милан» недавно отдал очки «Монце» (2:4) и «Аталанте» (1:1). Впереди ещё одно огорчение?
«Кёльн» — «Байер»: воскресенье, 3 марта, 17:30
Интрига: заберёт ли ещё одну победу сенсационный «Байер»?
Леверкузенцы в полнейшем порядке: 19 побед, четыре ничьих и 0 (!) поражений в Бундеслиге. Когда ещё такое было не в исполнении «Баварии»? Отрыв от павшего гегемона — восемь очков. Но сколько раз было такое: вроде бы мюнхенцы упустили чемпионство, а затем конкурент внезапно самоустраняется. В этом плане безумно интересен каждый матч «Байера». Даже если в соперниках не слишком топовый «Кёльн» или подобная команда, за 11 оставшихся туров можно упустить и не такое преимущество. Особенно когда за тобой гонится чемпион последних 11 лет. Да, такая вот магия чисел.
«Атлетик» — «Барселона»: воскресенье, 3 марта, 23:00
Интрига: реально ли «Барса» вернулась в чемпионскую гонку?
Сине-гранатовые в огне: после мегаслива «Вильярреалу» (3:5) взяли 13 очков из 15 возможных, забив 13 же голов. Если подобный темп сохранится и до финала сезона, «Барселона» вполне будет претендовать не только на второе место, но и на первое. Но и «Атлетик» крайне хорош: делом воплощает мечты о попадании в ЛЧ, отставая от «Атлетико» лишь на три очка, и недавно раскромсал как раз команду Симеоне в Кубке (4:0 по сумме двух встреч). На «Сан-Мамесе» было 3:0, и вынос ещё одного фаворита едва ли станет сенсацией. Результат в этом матче абсолютно непредсказуем.
«Валенсия» — «Реал» Мадрид: суббота, 2 марта, 23:00
Интрига: сохранят ли мадридцы преимущество в Ла Лиге?
«Реал» — чемпион. К такому званию команда Карло Анчелотти всё ближе и ближе: к началу марта «Жирона» отстаёт на шесть очков, а «Барселона» — на восемь. Но здесь тот случай, когда противнику победа гораздо важнее: «Валенсия» проведёт первый матч после ужасного пожара в городе, унёсшего жизни 10 человек. Клуб пригласил на «Месталью» помогавших тушить возгорание пожарных, медиков и полицейских, а также консьержа сгоревшего дома, оповестившего жильцов о беде. В такой ситуации футболисты будут заряжены ещё больше, поэтому Джуду Беллингему и компании придётся как следует постараться, чтобы увезти три очка. Англичанин, кстати, восстановился от травмы и должен усилить игру со скамейки.
«Атлетико» — «Бетис»: воскресенье, 3 марта, 18:15
Интрига: отстоят ли «матрасники» лигочемпионское место?
«Атлетико» в последнее время нездоровится: если минимальное поражение от «Интера» ещё читалось, то вот две неудачи с «Атлетиком» в Кубке Испании (0:1, 0:3), слив «Севилье» (0:1) и ничья с «Альмерией» (2:2) — не слишком. И ведь всё это произошло в феврале. Команда Диего Симеоне рискует вывалиться за пределы топ-4, что даже звучит нелепо. Её недавние обидчики из Басконии позади всего на три очка. Бороться «матрасникам» в предстоящем туре с «Бетисом», который в этом году проиграл лишь два матча в Ла Лиге. И то последний раз — больше месяца назад «Барселоне». Ну и кто здесь теперь фаворит?
«Севилья» — «Реал Сосьедад»: суббота, 2 марта, 16:00
Интрига: порадует ли чем-нибудь Захарян?
Адаптация Арсена в Испании проходит крайне непросто. Постоянное игровое время россиянин получает, вот только за 714 минут в Ла Лиге у него лишь одна голевая передача. А забитых мячей пока нет и вовсе. При этом «Сосьедад» вообще не на ходу: победил во всех турнирах лишь раз за последних восемь попыток. Возможно, исправит негативную полосу выздоровевший Оярсабаль: он как раз вышел и сразу забил «Мальорке» в полуфинале Кубка Испании. Для прохода, правда, этого оказалось мало. Ждём подвигов от Арсена и Микеля. Хотя с «Севильей» им легко точно не будет: она обидно уступила в последнем туре Ла Лиги «Реалу» и жаждет исправиться. Как раз в тему домашний матч: при родных болельщиках сделать это проще.
«Интер Майами» — «Орландо Сити»: воскресенье, 3 марта, 0:30
Интрига: удивят ли вновь экс-каталонские звёзды «Интера»?
Регулярный сезон МЛС стартовал, и расписание звёздного «Интер Майами» приковывает повышенное внимание. Ну а как иначе, когда за команду выступают Месси, Суарес, Альба и Бускетс? Благодаря ассистам Лео и Луиса оказался повержен «Реал Солт-Лейк» (2:0), а с помощью гола аргентинца с передачи Жорди интеристы в добавленное время зацепили ничью с «Лос-Анджелес Гэлакси» (1:1). Так что каталонские старички по-прежнему в полном порядке. Новое испытание им в ночь с воскресенья на понедельник предоставит «Орландо Сити» бывшего нападающего «Аталанты» Мурьеля. Ждём ещё одних подвигов от звёздных игроков «Интера»?