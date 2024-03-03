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«Пари НН» — «Факел»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 14:00

«Пари НН» — «Факел»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 14:00
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Сегодня, 3 марта, состоится матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги между командой «Пари Нижний Новгород» и воронежским «Факелом». Встреча пройдёт на стадионе «Нижний Новгород». Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

МИР Российская Премьер-лига . 19-й тур
03 марта 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Факел
Воронеж
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Последний раз команды встречались в рамках 5-го тура РПЛ нынешнего сезона. Тогда «Факел» одержал домашнюю победу над «Пари НН» со счётом 2:0. Забитыми мячами отметились нападающие Евгений Марков и Александр Долгов.

В данный момент нижегородцы находятся на девятой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 24 очка в 18 проведённых матчах. Воронежцы располагаются на 11-й позиции с 21 очком после аналогичного количества встреч.

Турнирная таблица РПЛ
Календарь РПЛ
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