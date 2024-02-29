Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетик Б — Атлетико М. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Интера» Индзаги: мы играем хорошо уже 2,5 года и выиграли пять трофеев

Тренер «Интера» Индзаги: мы играем хорошо уже 2,5 года и выиграли пять трофеев
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги заявил, что его команда демонстрирует приличную по качеству игру уже несколько лет.

«Нельзя отрицать, что мы играем хорошо. И делаем это уже два с половиной года. Мы выиграли пять трофеев, играли в финале Лиги чемпионов и имеем хорошее преимущество, занимая первую строчку в таблице. Мы знаем, что в январе были на голову выше «Ювентуса». За месяц мы увеличили разрыв, но он может быть потерян снова за тот же период времени», — приводит слова Индзаги Football Italia.

После 26 туров «Интер» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии, записав в свой актив 69 очков. Симоне Индзаги возглавляет «Интер» с 2021 года. За этот период «нерадзурри» выиграли три Кубка Италии, два Суперкубка Италии, а также были финалистом Лиги чемпионов в сезоне-2022/2023.

Материалы по теме
Индзаги прокомментировал разгромную победу «Интера» в матче с «Аталантой»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android