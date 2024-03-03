Деменко предположил, что Абаскаль не поехал на матч «Спартака» с «Зенитом» из-за фарта

Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко выразил непонимание в связи с решением главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля, дисквалифицированного на один матч, не посещать игру 19-го тура чемпионата России с санкт-петербургским «Зенитом» (0:0).

«Я не понимаю, почему Абаскаль остался на базе и не поехал вместе с командой в Питер. Чем это вызвано? Что внутри команды творится? Есть тренер, как бы там ни было, он смотрит эту игру, может, из-за фарта не едет», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, в преддверии матча «Зенит» — «Спартак» глава пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов сообщил, что Абаскаль будет смотреть эту встречу на базе московского клуба.