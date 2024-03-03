«Динамо» — «Локомотив»: Бителло открыл счёт в матче

В эти минуты идёт матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Динамо» и «Локомотив». Игра проходит на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Кирилл Левников. На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу хозяев.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 12-й минуте Карраскаль вошёл слева в штрафную практически вдоль лицевой линии, пробрался ближе к воротам и сделал передачу назад и направо, несмотря на сопротивление Сильянова — Бителло первым успел к этому мячу и резким ударом отправил его в дальний нижний угол.

После 19 туров чемпионата России «Динамо» набрало 32 очка и на текущий момент занимает третье место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в РПЛ «Локомотив» заработал 31 очко и расположился на пятой строчке.

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги. В той игре «Локомотив» и «Динамо» сыграли вничью со счётом 0:0.