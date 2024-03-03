Деменко: надо отдать должное Рахимову, «Рубин» показал волю спасти матч с «Краснодаром»

Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко поделился мнением о минувшем матче 19-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Рубин» (1:1).

«Тур прошёл, всё так же сохранилось, и «Зениту» не удалось обогнать «Краснодар». А что касается «Краснодара», игра давалась, забили первый мяч. Но надо отдать должное «Рубину» и Рашиду Рахимову, потому что он выстроил на этот матч достаточно оборонительную игру. Но при этом «Рубин» продемонстрировал волю спасти игру и в концовке перехватил инициативу, «Краснодар» как будто остановился», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После 19 туров РПЛ «Краснодар» набрал 39 очков и на текущий момент занимает первое место. После аналогичного количества матчей в чемпионате России «Рубин» заработал 29 очков и расположился на шестой строчке.