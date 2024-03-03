Виталий Дьяков рассказал об опыте съёмок в кино

Бывший защитник московского «Динамо» и «Ростова» Виталий Дьяков рассказал о том, что год назад его пригласили сниматься в кино.

«Я отучился на лицензию B УЕФА в мае 2023 года. Сейчас у меня идёт стаж, и надеюсь, что летом или в сентябре начнётся обучение на лицензию А УЕФА. Пока не планирую на стажировку, когда лицензия А начнётся, уже тогда можно думать о стажировке.

В любом случае учусь на тренера, стараюсь жить футболом. Но, к примеру, год назад меня пригласили сниматься в кино, поэтому в жизни не подумал, что могу стать актёром. Тем более позвали не в массовку, а на роль второго плана, где было много бытовых сцен. В ноябре этого года должен выйти фильм «Больше, чем футбол» с хорошим актёрским составом», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.