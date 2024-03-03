«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого стартовал с победы в новом сезоне чемпионата Китая

Сегодня, 3 марта, состоялся матч 1-го тура чемпионата Китая по футболу между «Мэйчжоу Хакка» и «Шанхай Шэньхуа», главным тренером которого является российский специалист Леонид Слуцкий. Игра началась в 15:00 по московскому времени. Она завершилась победой «Шанхай Шэньхуа» со счётом 2:0.

В составе гостей дублем отметился Андре. Он забивал на 48-й и 67-й минутах.

Напомним, 52-летний Леонид Слуцкий был назначен на пост главного тренера «Шанхай Шэньхуа» в конце минувшего года. Действующее трудовое соглашение Слуцкого с китайским клубом рассчитано до 31 декабря 2024 года. До того как возглавить «Шанхай Шэньхуа», Слуцкий с 2019 по 2022 год тренировал казанский «Рубин».

Ранее Леонид Слуцкий выиграл свой первый трофей в Китае, одержав с командой победу в Суперкубке страны.