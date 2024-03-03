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«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»: стартовые составы команд на матч АПЛ

«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»: стартовые составы команд на матч АПЛ
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В воскресенье, 3 марта, состоится матч 27-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Команды будут играть на стадионе «Этихад (Сити оф Манчестер)». В качестве главного арбитра встречи выступит Эндрю Мэдли. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Стали известны стартовые составы команд.

Англия - Премьер-лига . 27-й тур
03 марта 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Составы команд:

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уолкер, Диаш, Аке, Стоунз, Родри, Де Брёйне, Бернарду Силва, Фоден, Доку, Холанд.

«Манчестер Юнайтед»: Онана, Дало, Варан, Эванс, Линделёф, Майну, Каземиро, Мактоминей, Гарначо, Бруну Фернандеш, Рашфорд.

После 26 туров чемпионата Англии подопечные Гвардиолы набрали 59 очков и занимают второе место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в АПЛ «Манчестер Юнайтед» заработал 44 очка и расположился на шестой строчке.

В нынешнем сезоне команды встречались в 10-м туре АПЛ. В той встрече «Манчестер Сити» разгромил «красных дьяволов» со счётом 3:0. Голами отметились вингер Филип Фоден и нападающий Эрлинг Холанд, оформивший дубль.

Турнирная таблица АПЛ - 2023/2024
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