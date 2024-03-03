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«К этому матчу мы должны подходить как к финалу». Каземиро — об игре с «Ман Сити» в АПЛ

«К этому матчу мы должны подходить как к финалу». Каземиро — об игре с «Ман Сити» в АПЛ
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро высказался о предстоящем матче 27-го тура английской Премьер-лиги, в котором его команда на выезде сразится с «Манчестер Сити». Встреча состоится в воскресенье, 3 марта. Начало игры — в 18:30 мск.

Англия - Премьер-лига . 27-й тур
03 марта 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Матчи с «Ман Сити» — такие, в которых вы замечаете, что все вокруг хотят борьбы. Этими играми нужно наслаждаться. Если мы выиграем этот матч, то поднимем боевой дух команды. Ко встрече с «Сити» мы должны подходить как к финалу.

Мне нравится, как нас поддерживают болельщики на выезде. Я бы попросил людей, которые приедут на матч с «Сити», поверить в нас, потому что мы знаем, что это будет очень напряжённая, очень сложная игра. Мы собираемся выложиться по полной», — приводит слова Каземиро пресс-служба «Манчестер Юнайтед».

На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 44 очка после 26 туров. «Манчестер Сити», в свою очередь, располагается на второй строчке с 59 очками в активе.

Турнирная таблица АПЛ - 2023/2024
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