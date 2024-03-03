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Джамал Мусиала отказал «Баварии» в продлении контракта

Джамал Мусиала отказал «Баварии» в продлении контракта
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Атакующий полузащитник Джамал Мусиала не захотел продлевать контракт с «Баварией». Об этом сообщает профиль All Transfer в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, руководство мюнхенского клуба вышло на 21-летнего футболиста и его представителей с предложением об обновлении трудового соглашения, однако те ответили отказом. Отмечается, что на молодого игрока всерьёз претендуют клубы АПЛ — «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».

Мусиала является воспитанником «Челси». Полузащитник выступает за «Баварию» с 2019 года.

В нынешнем сезоне немец провёл 28 матчей во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с мюнхенским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 110 млн.

Ранее стало известно о предметном интересе к Мусиале со стороны «Манчестер Сити».

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