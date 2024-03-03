«Динамо» обыграло «Локомотив» в первом московском дерби 2024 года

3 марта завершился матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Динамо» и «Локомотив». Игра проходила на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Левников. Игра закончилась победой хозяев со счётом 2:1. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 12-й минуте Карраскаль вошёл слева в штрафную практически вдоль лицевой линии, пробрался ближе к воротам и сделал передачу, несмотря на сопротивление Сильянова. Бителло первым успел к этому мячу и резким ударом отправил его в дальний нижний угол. На 58-й минуте хозяева удвоили своё преимущество. На сей раз в составе бело-голубых забил Денис Макаров. На 84-й минуте гости отыграли один мяч. Точным ударом под самую штангу ворот отметился Рифат Жемалетдинов. Но восстановить равновесие на табло «Локомотив» так и не смог.

После 19 туров чемпионата России «Динамо» набрало 35 очков и на текущий момент занимает третье место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в РПЛ «Локомотив» заработал 31 очко и расположился на пятой строчке.