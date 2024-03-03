Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетик Клуб — Барселона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гендиректор «Динамо» Пивоваров прокомментировал победу над «Локомотивом»

Гендиректор «Динамо» Пивоваров прокомментировал победу над «Локомотивом»
Комментарии

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал победу над «Локомотивом» в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги, который завершился со счётом 2:1 в пользу бело-голубых.

«Рады победе. Важные три очка против сильного соперника. Думаю, команда показала свой уровень. Индивидуальное мастерство наших футболистов позволило победить», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, 3 марта завершился матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Динамо» и «Локомотив». Игра проходила на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Левников. Игра закончилась победой хозяев со счётом 2:1.

Материалы по теме
«Динамо» обыграло «Локомотив» в первом московском дерби 2024 года
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android