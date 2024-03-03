Гендиректор «Динамо» Пивоваров прокомментировал победу над «Локомотивом»

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал победу над «Локомотивом» в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги, который завершился со счётом 2:1 в пользу бело-голубых.

«Рады победе. Важные три очка против сильного соперника. Думаю, команда показала свой уровень. Индивидуальное мастерство наших футболистов позволило победить», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, 3 марта завершился матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Динамо» и «Локомотив». Игра проходила на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Кирилл Левников. Игра закончилась победой хозяев со счётом 2:1.