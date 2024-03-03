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Олег Терёхин: «Динамо» будет бороться за чемпионство

Олег Терёхин: «Динамо» будет бороться за чемпионство
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Бывший футболист Олег Терёхин высказался о матче 19-го тура чемпионата России «Динамо» — «Локомотив» (2:1).

МИР Российская Премьер-лига . 19-й тур
03 марта 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Бителло – 12'     2:0 Макаров – 58'     2:1 Жемалетдинов – 85'    

«Отличную игру показало «Динамо» в матче с «Локомотивом». После этого матча команда Лички будет бороться за чемпионство в этом году. Теперь всего четыре очка от первого места. Сейчас у «Динамо» такой хороший шанс, но, конечно, и остальные команды, и сами динамовцы будут оступаться. Интрига будет очень большая.

«Динамо» здорово играло, но не реализовало много моментов. В первом тайме можно было два-три раза забивать и заканчивать игру. «Динамо» сейчас сильнее за счёт легионеров, которые всё решают. У «Локомотива» много российских мальчишек, они пытались, но немного не хватает мастерства. Победа «Динамо» по делу, но надо больше забивать», — сказал Терёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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