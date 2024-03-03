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Глава РПЛ Алаев отметил посещаемость матча «Зенит» — «Спартак»

Глава РПЛ Алаев отметил посещаемость матча «Зенит» — «Спартак»
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Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев высказался о возобновлении сезона чемпионата России.

«Я посмотрел два матча живьём. Оба матча произвели хорошее впечатление. Понятно, что сейчас футбол с весенним оттенком — командам тяжело. Но такие боевые вывески… Как болельщик я получил удовольствие.

В матче «Зенит» — «Спартак» было не так много ярких моментов, но был накал. Отдельно хочу отметить болельщиков. 58 тысяч в наше время — это шикарно. Хорошая атмосфера, интересная программа — получил удовольствие от похода на футбол. Сегодня футбол с точки зрения голевых моментов был поярче. Поздравляю «Динамо» с победой. Хорошо, что футбол вернулся», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

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