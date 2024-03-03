Гендиректор «Динамо» высказался о вызове трёх игроков клуба в сборную России

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал новость о том, что три футболиста бело-голубых вызваны в сборную России.

«У нас не первый раз вызывают футболистов в сборную. Три футболиста вызваны в расширенный состав. Радует, что игроки нашей команды представляют интересы страны», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Ранее пресс-служба сборной России по футболу опубликовала расширенный список из 38 футболистов для участия в мартовском сборе национальной команды. Из стана бело-голубых в него вошли Дмитрий Скопинцев, Даниил Фомин и Константин Тюкавин.

Товарищеский матч России с Сербией состоится 21 марта в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Начало игры запланировано на 20:00 мск. Также в марте российская национальная команда сыграет с Парагваем. Встреча состоится 25 марта.