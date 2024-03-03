«Милан» заинтересован в переходе голкипера «Арсенала» Рамсдейла

Итальянский «Милан» летом может приобрести голкипера лондонского «Арсенала» Аарона Рамсдейла. Об этом сообщает Football Italia.

По информации от источника, известно, что «россонери» рассмотрят переход голкипера в случае продажи летом своего основного вратаря Мика Меньяна, к которому есть предметный интерес со стороны нескольких топ-клубов, например, мюнхенской «Баварии». В случае продажи Меньяна часть вырученных денег может быть направлена на подписание голкипера лондонского «Арсенала» в качестве замены ушедшему игроку.

Аарон Рамсдейл в нынешнем сезоне провёл в составе «Арсенала» 10 матчей, в которых пропустил 11 мячей и два раза сохранил ворота «сухими». Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость голкипера в € 28 млн.