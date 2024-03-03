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Рашфорд прервал пятиматчевую безголевую серию в АПЛ

Рашфорд прервал пятиматчевую безголевую серию в АПЛ
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд забил гол в ворота «Манчестер Сити» в матче 27-го тура английской Премьер-лиги, откликнувшись на передачу полузащитника Бруну Фернандеша на восьмой минуте. Этот мяч стал для англичанина первым за последние пять матчей в чемпионате. Ранее атакующий игрок поразил ворота «Вулверхэмптона» (4:3) в матче 22-го тура АПЛ. Это произошло в четверг, 1 февраля.

Англия - Премьер-лига . 27-й тур
03 марта 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Перерыв
0 : 1
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Рашфорд – 8'    

Рашфорд является воспитанником «Манчестер Юнайтед». В этом сезоне форвард провёл за манкунианцев 33 матча во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 70 млн.

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