Алаев: проблемы газона «Лукойл Арены» поставили многих в очень неудобное положение

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев высказался о неготовности поля стадиона «Лукойл Арена» к возобновлению сезона.

«Переговоры с «Торпедо» мы не вели. Мы помогали «Спартаку» вести переговоры с московским правительством и руководством «Лужников». Большое спасибо, что пошли они навстречу.

«Торпедо» не по своей вине действительно попало в тяжёлую ситуацию — есть возможность, что они будут играть на газоне худшего качества, чем это могло бы быть. У меня был разговор с помощником, прежде чем мы входили в коммуникацию. Я объяснил ситуацию, но, со слов руководства «Лужников», газон выдержит и будет надлежащего качества. Проблемы газона «Лукойл Арены» поставили многих в очень неудобное положение», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.