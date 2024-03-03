Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетик Клуб — Барселона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Алаев: проблемы газона «Лукойл Арены» поставили многих в очень неудобное положение

Алаев: проблемы газона «Лукойл Арены» поставили многих в очень неудобное положение
Аудио-версия:
Комментарии

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев высказался о неготовности поля стадиона «Лукойл Арена» к возобновлению сезона.

«Переговоры с «Торпедо» мы не вели. Мы помогали «Спартаку» вести переговоры с московским правительством и руководством «Лужников». Большое спасибо, что пошли они навстречу.

«Торпедо» не по своей вине действительно попало в тяжёлую ситуацию — есть возможность, что они будут играть на газоне худшего качества, чем это могло бы быть. У меня был разговор с помощником, прежде чем мы входили в коммуникацию. Я объяснил ситуацию, но, со слов руководства «Лужников», газон выдержит и будет надлежащего качества. Проблемы газона «Лукойл Арены» поставили многих в очень неудобное положение», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Материалы по теме
Матч 20-го тура РПЛ «Спартак» — «Факел» пройдёт в «Лужниках»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android