Глава РПЛ Алаев высказался о качестве газона на стадионе «Спартака»

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев высказался о качестве газона на стадионе «Лукойл Арена».

«Комиссия постоянно мониторит все поля. В начале и середине февраля поле было не идеального качества, но близко к оптимальному, если учесть, что это февраль. Мы отслеживали ситуацию. Когда комиссия в соответствии с регламентом приехала на финальный замер, были поражены. Как такового газона там не было.

О том, что случилось, правильнее будет ответить руководству «Спартака», но, по нашей информации, произошли технические проблемы с системой подогрева. По факту на этом газоне сегодня точно играть нельзя. Поле сейчас полностью не соответствует требованиям и является травмоопасным. Решением комиссии было рекомендовано мне как ответственному лицу не допустить газон. Это было сделано. В соответствии с регламентом определили новое место — игра состоится на стадионе «Лужники». В следующий раз комиссия приедет за десять дней до кубкового матча с «Оренбургом», — передает слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.