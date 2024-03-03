Алаев: обидно, что такой клуб, как «Спартак», сталкивается с проблемами с футболистом

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев высказался об имидже московского «Спартака».

«Спартак» портит имидж РПЛ? Каждая такая ситуация, когда поле не готово или нет мячей, вредит имиджу лиги. Неважно, «Спартак» это или нет. Мне вдвойне обидно, что клуб с такими возможностями сталкивается с такими проблемами: и с футболистом, и с газоном. Уверен, что можно было этого избежать, поэтому меня это не радует», — передает слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Напомним, 2 марта состоялся матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались санкт-петербургский «Зенит» и московский «Спартак». Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступал Сергей Карасёв. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. Встреча завершилась без забитых мячей — 0:0.