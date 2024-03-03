Александр Алаев назвал РПЛ лучшей лигой мира

Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев высказался об уровне РПЛ. Он назвал РПЛ лучшей лигой мира.

«Лиге есть над чем работать. Мы сдвинулись. Я считаю, что лига движется в правильном направлении, с учётом того, в каких обстоятельствах. Мы все помним, как начинался Fan ID, не было интриги в чемпионате. Сейчас чемпионат интересный. Проблемы есть, но многих удалось избежать, в том числе регламентных и организационных. Сейчас «Лига приколов»? Лучшая лига мира!» — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

1 марта матчи Российской Премьер-Лиги возобновились после зимней паузы.

На протяжении пяти последних лет золотые медали чемпионата России по футболу достаются петербургскому «Зениту».