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Александр Алаев назвал РПЛ лучшей лигой мира

Александр Алаев назвал РПЛ лучшей лигой мира
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Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев высказался об уровне РПЛ. Он назвал РПЛ лучшей лигой мира.

«Лиге есть над чем работать. Мы сдвинулись. Я считаю, что лига движется в правильном направлении, с учётом того, в каких обстоятельствах. Мы все помним, как начинался Fan ID, не было интриги в чемпионате. Сейчас чемпионат интересный. Проблемы есть, но многих удалось избежать, в том числе регламентных и организационных. Сейчас «Лига приколов»? Лучшая лига мира!» — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

1 марта матчи Российской Премьер-Лиги возобновились после зимней паузы.

На протяжении пяти последних лет золотые медали чемпионата России по футболу достаются петербургскому «Зениту».

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