Михаил Галактионов рассказал о причинах поражения «Локомотива» в матче с «Динамо»

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал о том, что привело к поражению его команды в матче 19‑го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (1:2).

«Мы были вообще не похожи на самих себя. Не увидел те моменты, которые проговаривали и отрабатывали на сборах. Первый тайм в нашем исполнении был ужасен. Сказали ребятам в перерыве, что так не пойдёт, и немного перестроились, включились, добавили в агрессии и скорости. После этого второй тайм пошёл совершенно по‑другому, были моменты, когда могли забивать ещё. Проговорим с ребятами все эти моменты и будем исправляться.

По горячим следам сложно что‑то говорить. Понимание у нас есть, посмотрим детали и сделаем поправки. Но факт в том, что без целеустремлённости так начинать первый тайм нельзя», — приводит слова Галактионова «Матч ТВ».