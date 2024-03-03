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Михаил Галактионов рассказал о причинах поражения «Локомотива» в матче с «Динамо»

Михаил Галактионов рассказал о причинах поражения «Локомотива» в матче с «Динамо»
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Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал о том, что привело к поражению его команды в матче 19‑го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (1:2).

МИР Российская Премьер-лига . 19-й тур
03 марта 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Бителло – 12'     2:0 Макаров – 58'     2:1 Жемалетдинов – 85'    

«Мы были вообще не похожи на самих себя. Не увидел те моменты, которые проговаривали и отрабатывали на сборах. Первый тайм в нашем исполнении был ужасен. Сказали ребятам в перерыве, что так не пойдёт, и немного перестроились, включились, добавили в агрессии и скорости. После этого второй тайм пошёл совершенно по‑другому, были моменты, когда могли забивать ещё. Проговорим с ребятами все эти моменты и будем исправляться.

По горячим следам сложно что‑то говорить. Понимание у нас есть, посмотрим детали и сделаем поправки. Но факт в том, что без целеустремлённости так начинать первый тайм нельзя», — приводит слова Галактионова «Матч ТВ».

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