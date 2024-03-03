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«Наполи» — «Ювентус»: текстовая онлайн-трансляция матча Серии А начнётся в 22:45

«Наполи» — «Ювентус»: текстовая онлайн-трансляция матча Серии А начнётся в 22:45
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3 марта 2024 года состоится матч 27-го тура итальянской Серии А, в которой встретятся «Наполи» и «Ювентус». Игра пройдёт в Неаполе на стадионе имени Диего Армандо Марадоны. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Маурицио Мариани. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Италия - Серия А . 27-й тур
03 марта 2024, воскресенье. 22:45 МСК
Наполи
Неаполь
Не начался
Ювентус
Турин
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В первом круге чемпионата Италии по футболу эти команды уже встречались друг с другом. Это произошло 8 декабря 2023 года. Тогда «Ювентус» и «Наполи» сыграли в Турине. Игра завершилась победой туринцев со счётом 1:0.

Напомним, после 26 туров чемпионата Италии «Ювентус» набрал 57 очков и занимает второе место, отставая от лидирующего «Интера» на 12 очков. «Наполи» набрал 40 очков – он идёт девятым в турнирной таблице Серии А.

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