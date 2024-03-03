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Новичок «Локомотива» Ньямси рассказал об адаптации в команде

Новичок «Локомотива» Ньямси рассказал об адаптации в команде
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Защитник «Локомотива» Жерзино Ньямси высказался о дебюте в чемпионате России, а также об адаптации в новом для себя клубе. Сегодня, 3 марта, «Локомотив» уступил «Динамо» — 1:2.

«Была хорошая атмосфера, поддержка наших болельщиков. К сожалению, не смогли сыграть сегодня в свой лучший футбол, хоть и продолжали бороться и биться до финального свистка. Впереди предстоит работа над ошибками — нужно вынести из этого уроки и исправиться

Доволен командой, мне здесь очень нравится. Единственное, что нужно, — получше узнать российский чемпионат. Но это дело времени. Как и дело времени наработать автоматизм взаимодействия с товарищами по команде. Прошло очень мало времени с момента моего прихода. Я полон сил и желания

У меня хорошие отношения с Женей Морозовым, Марио и другими игроками. Когда есть темы, мы, безусловно, общаемся», — передаёт слова Ньямси корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

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