Новичок «Локо» Ньямси: в команде меня хорошо приняли, Дзюба называет меня Жорой

Новичок московского «Локомотива» Жерзино Ньямси высказался об адаптации в стане железнодорожников. Он перешёл в команду в зимнее трансферное окно.
«У нас много талантливых ребят в команде, но Дзюба — опытный игрок, у которого можно многому научиться, с ним интересно тренироваться. Коллектив есть, осталось двигаться вперёд.
Дзюба меня называет Жорой, как и все в команде. Это нормально. Меня все очень тепло приняли, в том числе и Артём. Всё было очень здорово», — передаёт слова Жерзино Ньямси корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.
Напомним, московский «Локомотив» объявил о трансфере 27-летнего защитника из «Страсбурга» 1 февраля. Контракт Ньямси с железнодорожниками рассчитан на 3,5 года.