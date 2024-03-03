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Кобелев: «Динамо» — полноценный участник чемпионской гонки

Кобелев: «Динамо» — полноценный участник чемпионской гонки
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Бывший тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев высказался о победе бело-голубых в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (2:1).

«Футболисты вышли в хорошем физическом состоянии после перерыва и в целом выглядели предпочтительнее своих соперников. Команда полностью переиграла «Локомотив», особенно в первом тайме. На мой взгляд, Денис Макаров сейчас довольно неплохо выглядит, он не боится идти в обыгрыш, разгоняет атаки и отдаёт передачи на партнёров. Сегодня он забил очень хороший гол и находится на верном пути. «Динамо» — полноценный участник чемпионской гонки, и следующий тур может ещё больше приблизить команду к этой цели», — приводит слова Кобелева RT.

На данный момент «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав после 19 туров 35 очков. Отставание московской команды от лидирующего «Краснодара» — четыре балла.

Турнирная таблица РПЛ - 2023/2024
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