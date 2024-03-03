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Бородюк: «Динамо» ни в чём не уступает ни «Краснодару», ни «Зениту»

Бородюк: «Динамо» ни в чём не уступает ни «Краснодару», ни «Зениту»
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Известный отечественный тренер Александр Бородюк поделился эмоциями от матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором московское «Динамо» на домашней арене одолело «Локомотив» — 2:1.

МИР Российская Премьер-лига . 19-й тур
03 марта 2024, воскресенье. 16:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Бителло – 12'     2:0 Макаров – 58'     2:1 Жемалетдинов – 85'    

«Понравилась игра обеих команд. И у «Динамо», и у «Локомотива» очень хорошее функциональное состояние, играют дисциплинировано и в открытый футбол. Если динамовцы будут играть так дальше, то могут бороться не за тройку, а за чемпионство. Пожелаю им, чтобы в этом году они боролись за чемпионство!

Эта команда по подбору игроков и по своей игре ни в чём не уступает ни «Краснодару», ни «Зениту». Видно, что хорошо готовы физически. Главное, чтобы они сами ментально поставили себе цель бороться за чемпионство», — сказал Бородюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Турнирная таблица РПЛ - 2023/2024
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