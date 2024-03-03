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Защитник «Ман Сити» Уолкер: мы называем Фодена снайпером

Защитник «Ман Сити» Уолкер: мы называем Фодена снайпером
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Защитник «Манчестер Сити» Кайл Уолкер после победы над «Манчестер Юнайтед» в матче 27-го тура английской Премьер-лиги, который завершился со счетом 3:1, прокомментировал игру одноклубника Филипа Фодена, отметившегося дублем в этой встрече.

Англия - Премьер-лига . 27-й тур
03 марта 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
3 : 1
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Рашфорд – 8'     1:1 Фоден – 56'     2:1 Фоден – 80'     3:1 Холанд – 90+1'    

«Мы называем Фодена снайпером, потому что он любит забивать. Когда он бьёт с левой ноги, вы знаете, что у него достаточно качества и хладнокровия, чтобы забить. Он фантастически хорошо забивал голы.

Мы полагаемся на него, и нам нужны важные игроки. Он тренируется и вкладывает душу в работу. Его голы приходят, и он пожинает плоды своих трудов», — приводит слова Уолкера Sky Sports.

После 27 туров чемпионата Англии подопечные Гвардиолы набрали 62 очка и занимают второе место, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на один балл. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в АПЛ «Манчестер Юнайтед» заработал 44 очка и расположился на шестой строчке.

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