«Манчестер Юнайтед» ошарашил в самом начале дерби. Но Гвардиолу спас свой воспитанник

В футболе происходят вещи, которые тяжело объяснить. Одна из таких случилась в эти выходные. И речь не про финальный свисток в игре «Валенсия» – «Реал», а про центральную встречу 27-го тура АПЛ «Сити» – «Юнайтед». Казалось очевидным, кто в дерби фаворит, но в начале игры что-то пошло не так.

Весь первый тайм «МС» атаковал – словно это были последние минуты и позарез требовался гол. Например, за первые пять минут статистика точных передач – 43:1. «МЮ» просто не вылезал со своей половины. Однако на восьмой минуте случилось чудо – иначе и не скажешь.

Маркус Рашфорд – один из самых критикуемых футболистов «Манчестер Юнайтед» (пожалуй, даже самый критикуемый после Антони) получил передачу в 30 метрах от ворот и без подработки с ходу пробил в ближнюю девятку. Мяч зашёл в ворота от перекладины – абсолютно фантастический удар и по исполнению, и по ситуации. Этого от англичанина было тяжело ожидать, когда его команду разрывали на части. Ошарашивающее начало.

«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» Фото: Кадр из трансляции

Даже уступая в счёте, «Сити» оставался явным фаворитом, судя по букмекерским котировкам в прямом эфире. Оно и понятно: команда Хосепа Гвардиолы создавала момент за моментом и только за первый тайм нанесла 18 ударов (из них шесть – у Фила Фодена). Два классных сейва сделал Андре Онана, который, кстати, и в голе «МЮ» поучаствовал.

Огромное давление «Сити» натыкалось на уверенность «Юнайтед», которому забитый гол словно придал сил. Правда, на 45-й минуте номинальным гостям откровенно повезло. Эрлинг Холанд умудрился промахнуться по абсолютно пустым воротам с двух (или даже меньше) метров, когда ему уже никто не мешал – мяч прошёл над перекладиной.

«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» Фото: Кадр из трансляции

В перерыве тренеры не сделали замен. Видимо, Эрика тен Хага устраивал счёт, а Гвардиолу – качество игры, потому что «Сити» действительно создавал кучу моментов и вопрос заключался именно в реализации. Во втором тайме у ворот Онана снова было жарко, и вратарю пришлось блокировать удары и прострелы.

А вот удар Фодена отбить было практически невозможно, хоть он и нанёс его из-за штрафной. Воспитанник «Сити» попал в тот же самый угол, что и Рашфорд в первом тайме. Ответный гол привёл в ярость тен Хага, который пошёл предъявлять резервному судье и получил за это жёлтую. Видимо, тренер посчитал, что голевая атака «Сити» началась с фола на Рашфорде.

«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» Фото: Кадр из трансляции

Вероятно, при счёте 1:1 «МЮ» начал бы прижиматься к своим воротам, но не в этом случае, потому что команда уже садилась крайне низко на свою треть поля. В какой-то момент Онана рухнул на газон, подняв вверх сразу две ноги, и попросил помощи медиков, но потом продолжил игру.

Но «Сити» всё-таки дожал! Это было логично, учитывая инициативу и созданные моменты (3,32 xG – информация SofaScore). Победный гол остался за Фоденом. Хавбек сборной Англии (кстати, на глазах у Гарета Саутгейта) оформил дубль, пробив с острого угла. На этот раз Онана уже не спас, хотя как раз в этом случае, наверное, мог бы.

«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» Фото: Кадр из трансляции

Напоследок «Сити» забил ещё и третий мяч. Причём сделал это Холанд, у которого изначально не пошла игра. Для норвежца это 18-й мяч в нынешнем сезоне АПЛ. В следующем туре «МС» отправится в гости к «Ливерпулю». К этой встрече команды подойдут с разницей лишь в одно очко и после весьма нервных матчей в эти выходные.