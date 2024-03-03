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«Балтика» извинилась за проблемы, возникшие у зрителей при входе на «Ростех Арену»

«Балтика» извинилась за проблемы, возникшие у зрителей при входе на «Ростех Арену»
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Пресс-служба «Балтика» обратилась к болельщикам после домашнего матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи».

«Уважаемые болельщики!

Футбольный клуб «Балтика» приносит извинения за те проблемы, которые возникли сегодня у многих болельщиков при проходе на «Ростех Арену».

После паузы в чемпионате при запуске зрителей возникли технические неполадки, которые ранее не могли быть выявлены. Мы постарались сделать максимум, чтобы исправить ситуацию в кратчайшие сроки.

Работа над ошибками проведена, а к следующему матчу мы подготовим для вас ещё больше развлечений, чтобы вам было интересно прийти заранее на стадион», – говорится в официальном сообщении команды.

3 марта 2024 года завершился матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались калининградская «Балтика» и «Сочи». Команды играли на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра встречи выступал Рафаэль Шафеев. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. Командам не удалось выявить сильнейшего — 0:0.

МИР Российская Премьер-лига . 19-й тур
03 марта 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
0 : 0
Сочи
Сочи
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